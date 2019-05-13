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В Солнечногорском городском округе избрали главу

Владимир Слепцов назначен главой муниципалитета сроком на пять лет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Солнечногорск Московской области избрал Владимира Слепцова главой муниципалитета сроком на пять лет. Об этом сообщили в понедельник пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Московская областная дума приняла 13 декабря 2019 года в трех чтениях закон о преобразовании Солнечногорского района, главой которого также являлся Владимир Слепцов, в Солнечногорский городской округ.

"Сегодня, 13 мая 2019 года, в городском округе Солнечногорск Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Слепцов Владимир Витальевич", - говорится в сообщении.

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