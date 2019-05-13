Смертность на дорогах Подмосковья снизилась на 57% в период майских праздников

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Число смертельных случаев на дорогах Московской области в период майских праздников в 2019 году сократилось на 57% относительно того же периода 2018 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"С 1 по 12 мая было зафиксировано 112 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 145 получили различные травмы. В 2018 году за аналогичный период зафиксировано 228 ДТП, в которых погибли 37 человек. За прошедшие майские праздники зафиксировано снижение смертности в ДТП на 57% по сравнению с прошлым годом", - цитируется в сообщении заместитель председателя правительства Подмосковья Игорь Тресков.

Отмечается, что практически каждый второй участник происшествия - водитель младше 30 лет. Пять ДТП были с участием велосипедов, в них пострадали шесть человек. Более 20 ДТП были с мотоциклами: в них три человека погибли и 20 пострадали. Одна из главных причин травм при ДТП - отсутствие защиты (шлема, защитных курток, наколенников), добавили в ведомстве.

Из 16 погибших семь человек погибли в результате выезда на встречную полосу, три человека погибли в результате наезда на них транспортного средства, семь погибли в ДТП, виновники которых, по предварительной информации, находились в состоянии алкогольного опьянения, добавили в пресс-службе министерства.

"Большинство аварий произошли в границах населенных пунктов на второстепенных дорогах с прямыми продолжительными участками. По итогам анализа таких ДТП принято решение об установке дополнительных искусственных дорожных неровностей в населенных пунктах", - отметили в Минтрансе области.