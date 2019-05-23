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СК проводит следственные действия в администрации Балашихи

Источник ТАСС не уточнил, с чем связана проверка

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета проводят следственные действия и выемку документов в администрации подмосковной Балашихи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи СК проводят следственные действия в администрации Балашихи по материалам проверки. Изымается документация", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, с чем связана проверка. "Уголовное дело пока не возбуждено", - добавил собеседник.

В конце января следователи СК и сотрудники ФСБ уже проводили обыски в администрации Балашихи в рамках уголовного дела.

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