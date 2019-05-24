Суд оштрафовал компанию из Солнечногорска за навалы мусора

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области оштрафовал организацию "ЯРЪ 314" из Солнечногорска за навалы мусора, сумма штрафа превысила 3 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску Минэкологии к ООО "ЯРЪ 314". Министерство требовало, чтобы общество, нарушившее правила обращения с отходами, компенсировало ущерб, причиненный окружающей среде. За нарушение правил обращения с отходами общество оштрафовано. По результатам исследований был рассчитан ущерб окружающей среде, который составил более 3,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проверки было установлено, что компания занимается сортировкой коммунальных отходов на площадке, расположенной рядом с поселком 2-я Смирновка Солнечногорского округа.

"Инспекторы эконадзора выявили навалы мусора на открытом грунте общим объемом более 7,1 тыс. куб. м. В ходе расследования были отобраны пробы почвы, лабораторный анализ обнаружил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) поверхностно-активных веществ", - добавили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что в добровольном порядке нарушитель не компенсировал ущерб, поэтому министерство было вынуждено обратиться в суд.