Электрички на Горьковском направлении следуют в Москву с задержками

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ /Московская область/, 30 мая. /ТАСС/. Пригородные поезда Горьковского направления Московской железной дороги следуют с опозданием по направлению в Москву в четверг утром, передает корреспондент ТАСС.

На платформах на станции Железнодорожная и пешеходном мосту, соединяющем их, собрались очереди. Подъезжающие электрички заполнены людьми, в них сложно зайти.

"Электропоезда на Москву задерживаются от 10 до 15 минут по техническим причинам", - сообщил диспетчер станции по громкой связи.

В пресс-службе Московской железной дороги ТАСС пояснили, что к настоящему моменту три пригородных поезда следуют с отклонением от расписания до 15 минут. Также есть плановые отмены и изменения в расписании электричек в связи с ремонтными работами на путях, которые проводятся с 27 по 31 мая с 08:30 до 14:40 мск на перегоне Дрезна - Орехово-Зуево.