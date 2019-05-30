В Подмосковье летом откроется около 210 пляжей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Московской области подготовили 208 пляжей и мест отдыха у воды к началу купального сезона, что на восемь локаций больше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

"К началу купального сезона этого года в регионе появится еще восемь мест, которые будут оборудованы всем необходимым для безопасного и комфортного отдыха у воды. Новые места отдыха у воды появятся в городских округах Балашиха, Дмитровский, Долгопрудный, Жуковский, Чехов, Электросталь, Раменский, Лотошино. В общей сложности в летний период 2019 на территории региона будет функционировать 208 официальных пляжа и места отдыха у воды", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Он отметил, что за последние годы все несчастные случаи с летальным исходом на водоемах Подмосковья происходят в тех местах, где купание запрещено. На официальных пляжах таких трагедий удается избегать, поскольку там дежурят спасатели и медицинский персонал.

По его словам, в официальным местам отдыха у воды в Подмосковье предъявляются высокие требования в части безопасности и благоустройства: там должны быть размещены спасательный и медицинский пункты, места для переодевания, душевые. Кроме того, на всех пляжах должны быть установлены урны для сбора мусора, заключены договоры на вывоз мусора и уборку территории.