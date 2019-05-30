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Ливень с крупным градом прошел под Сергиевым Посадом

Осадки сопровождались порывами ураганного ветра
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© Валерия Решетникова/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ливень с крупным градом прошел в Подмосковье, под Сергиевым Посадом, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Осадки сопровождались порывами ураганного ветра. Как отмечает корреспондент, земля в пригороде какое-то время была буквально усыпана крупными зернами града.

Как ранее в четверг сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

МЧС призывает жителей не забывать о мерах предосторожности и советует при сильном ветре в домах и квартирах закрывать форточки и окна. Спасатели также призывают не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. 

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