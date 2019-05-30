Квартиры и парковки бывшего замминистра финансов Подмосковья выставят на торги 13 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Две квартиры общей площадью почти 600 кв. м и три парковочных места осужденного за хищения бывшего замминистра финансов Московской области Валерия Носова будут проданы на аукционе 13 июня. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Тринадцатого июня пройдут электронные торги по продаже изъятого имущества бывшего заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова. Квартира площадью 150 кв. м на улице Вавилова и квартира 427 кв. м на улице Косыгина, а также три машино-места по этому же адресу <...> будут реализованы через электронную площадку Центра реализации. Стартовая цена квартиры на улице Вавилова - 34 млн рублей, а квартиры на улице Косыгина <...> - 265 млн рублей", - процитировали в сообщении министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

Он добавил, что средства от аукциона будут возвращены в бюджет области. В министерстве отметили, что все желающие могут подать заявку на участие в торгах до 11 июня на сайте Центра реализации.

По версии следствия, Носов входил в преступную группу вместе с бывшим министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым. В результате действий этой группы правительству Московской области, областным предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтрастинвест" был причинен ущерб на сумму свыше 10 млрд рублей. В декабре 2014 года Басманный суд Москвы приговорил Носова к 14 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.