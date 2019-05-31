Детский омбудсмен по Подмосковью призвала не оставлять детей в машинах летом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова напомнила родителям об опасности оставления детей в закрытой машине в жаркое время года.

"Основной причиной смерти остается тепловой удар, когда ребенок погибает в оставленной закрытой машине. В связи с этим в 2017 году в Правила дорожного движения (ПДД) был внесен запрет на оставление детей в закрытой машине. Тем не менее, в прошлом году был зафиксирован случай, когда мать оставила ребенка в машине на жаре, и он погиб", - сказала Мишонова на пресс-конференции в управлении ГИБДД Подмосковья, посвященной профилактике детской смертности на дорогах региона.

Мишонова напомнила, что температура тела ребенка на жаре повышается в три раза быстрее, чем у взрослого человека. "Летом за 15 мин оставленная на жаре машина может прогреться так, что температура внутри нее возрастет на 10 градусов. Ребенок может погибнуть уже в том случае, если автомобиль внутри прогреется до 42 градусов", - сказала омбудсмен.

Она напомнила, что накануне в Наро-Фоминске был зафиксирован еще один случай оставления ребенка в машине, однако благодаря вмешательству прохожих, которые вызвали полицию, несовершеннолетний не погиб. "Я еще раз призываю родителей ни в коем случае не оставлять детей в закрытой машине. Даже открытое окно в ней не гарантирует безопасности ребенка", - заключила Мишонова.