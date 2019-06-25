Филиал Московского зоопарка под Волоколамском открылся для ежедневного посещения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под подмосковным Волоколамском, открылся для ежедневного посещения. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

"С 24 июня филиал Московского зоопарка, расположенный под Волоколамском, будет открыт для посещения каждый день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Центра разработали специальные программы, благодаря которым посетители смогут узнать о животном мире и природоохранной работе современных зоопарков. Следуя по разработанному маршруту, посетители Центра увидят многочисленных животных: белых медведей, гепардов, амурских тигров, дальневосточных леопардов, японских журавлей, стерхов и многих других.

Отмечается, что билеты на экскурсии, которые проходят в 11:00, 13:00, 14:30, 16:00, можно приобрести на месте в специальных кассах.