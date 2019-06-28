Движение всех поездов восстановили по Ленинградскому направлению в Подмосковье

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы завершены на станции Сходня Октябрьской железной дороги (ОЖД), где из-за кражи оборудования в пятницу были отменены несколько поездов. Движение поездов дальнего следования вошло в график, сообщает пресс-служба железной дороги.

"В 18:08 железнодорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Сходня. Стабилизировано движение по всем главным путям, восстановлена работа устройств сигнализации, централизации и блокировки на станции Сходня. Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие в настоящее время через данный участок, курсируют в соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восстановлении движения электричек, информация о поездах дальнего следования не уточнялась.

28 июня в районе станции Сходня произошел сбой в движении поездов из-за хищения более 1,5 тыс. м кабеля. По данным ОЖД и РЖД, в результате происшествия было задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва - Санкт-Петербург.