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МЧС предупредило об усилении ветра в Подмосковье в ближайшие часы

Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 17 м/с  в ближайшие часы.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток на территории Московской области ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В МЧС рекомендуют жителям обходить стороной шаткие конструкции, а водителям парковать автомобили в гаражах или вдали от деревьев.

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