Обвиняемый во взятке экс-глава Лосино-Петровского проверяется на причастность к хищению

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший глава администрации города Лосино-Петровский, обвиняемый в получении взятки от организатора ярмарок, проверяется на причастность к хищению бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела обвиняемый проверяется на причастность к хищению бюджетных денежных средств. По предварительным данным следствия, обвиняемый совместно с неустановленными должностными лицами активно лоббировал интересы организации, занимающейся благоустройством и ремонтом дорог на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.

В ГСУ не назвали имени обвиняемого, однако, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, им является Олег Фетюков. "Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, в администрации Волоколамского муниципального района проведена выемка документации, имеющей значение для следствия", - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, с 2016 года обвиняемый систематически получал взятки от организатора ярмарок в сумме не менее 960 тыс. рублей за общее покровительство при организации ярмарок на территории городского округа. Кроме того, он через посредника получил взятку в 20 тыс. рублей за выдачу разрешения на право торговли в Лосино-Петровском. По ходатайству следствия он арестован.

19 мая Фетюков уволился по собственному желанию. Сейчас временно исполняет полномочия главы городского округа первый замглавы администрации Лосино-Петровского Иван Курданин.