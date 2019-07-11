"РТ-Инвест" начнет строительство новых МСЗ в Подмосковье осенью 2019 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Компания "РТ-Инвест" (крупнейший региональный оператор Подмосковья, инвестор создания четырех мусоросжигательных заводов в регионе) рассчитывает начать строительство третьего и четвертого завода в сентябре-октябре 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"Сентябрь-октябрь 2019 года [выход на строительную площадку] по третьему и четвертому заводу", - сказал собеседник агентства.

Ранее передавалось, что создаваемые "РТ-Инвест" МСЗ станут частью новой системы обращения с отходами Московской области. Они смогут обезвреживать до 700 тыс. тонн в год и вырабатывать 70МВт электроэнергии каждый, первые два планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, остальные - в 2022 году. В пресс-службе компании ТАСС сегодня подтвердили, что сроки не сдвигаются. Первые два будут расположены в Воскресенском и Наро-Фоминском районах, третий и четвертый в Богородском городском округе и Солнечногорском районе.

Строительство Воскресенского завода началось в 2018 году, подготовительные работы для Наро-Фоминского - летом 2019 года.

Сегодня, 11 июля "РТ-Инвест" подписала контракт с консорциумом швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova и ПАО "ЗИО-Подольск" о поставке на четыре завода колосниковых решеток сжигания и трехступенчатых систем очистки дымовых газов, сообщили в пресс-службе компании. Модель колосниковой решетки - собственная разработка Hitachi Zosen Inova, которая позволяет обезвреживать мусор при температуре 1260 C.

"Кроме того, консорциум поставит на подмосковные заводы автоматическое оборудование для приема и измельчения отходов (краны и шредеры), систему удаления золы и шлака (погрузчики и конвейеры) и дополнительное электротехническое оснащение. Монтаж и пусконаладочные работы будут проводиться под контролем высококвалифицированных международных и российских специалистов. Также консорциум возьмет на себя все технологические гарантии: ответственность за эффективность работы оборудования и соблюдение норм по выбросам", - добавили в компании.

Генеральный директор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов по итогам подписания отметил важность проекта строительства мусоросжигательных заводов по швейцарско-японским технологиям в целом для формирования новой системы обращения с коммунальными отходами в России.

Новая система Подмосковья

Новая инфраструктура Московской области по обращению с отходами будет состоять из 12 комплексов по первичной переработке мусора, 13 сортировок и четырех мусоросжигательных заводов. Система будет базироваться на принципе раздельного сбора отходов от населения. В среднем мощность комплексов по переработке мусора будет составлять порядка 350 тыс. тонн в год. Таким образом, с учетом МСЗ новая инфраструктура обращения с мусором в Подмосковье сможет совокупно обрабатывать, утилизировать и сжигать порядка 7 млн тонн отходов в год. Инвестиции в нее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин оценивал в 160 млрд рублей (120 млрд - стоимость четырех МСЗ).