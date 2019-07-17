Суд оштрафовал аптечную организацию за поставку некачественных лекарств в Подмосковье

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области оштрафовал в июле аптечную организацию ООО "Целитель", которая поставляла недоброкачественные лекарственные средства в клиники и аптечные пункты Подмосковья, сообщила в среду пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области.

"В ходе апрельской проверки установлено, что сотрудники ООО "Целитель" занимались изготовлением лекарств в антисанитарных условиях, используя недоброкачественные и незарегистрированные на территории Российской Федерации фармацевтические субстанции. Качество изготовленных препаратов не проверялось, условиях хранения нарушены. В июле по решению суда оштрафована подмосковная производственная аптека, поставляющая недоброкачественные лекарственные средства в клиники и аптечные пункты Московской области", - говорится в сообщении. размер административного штрафа составил 50 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что это "производственная аптека, где смешивают препараты, которые потом поставляются в аптечные сети, к которым мы уже привыкли".