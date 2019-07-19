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МЧС распространило экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра в Подмосковье

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о проливном дожде, грозе и сильных порывах ветра, ожидаемых в ближайшее время в регионе.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22:00 мск 19 июля в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Согласно прогнозу погоды, ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве рекомендовали водителям держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, пешеходам напомнили, что во время ветра и грозы не стоит укрываться под козырьками, шаткими конструкциями или деревьями.

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