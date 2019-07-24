Минздрав Подмосковья объяснил проблемы с записью к онкологу сбоем в портале госуслуг

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Проблемы с записью к врачам-онкологам в Красногорском городском округе Московской области, о которых ранее сообщали в социальных сетях и Telegram-каналах, могли быть вызваны временным сбоем в программном обеспечении портала государственных услуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья в среду.

Сообщения о том, что пациенты не могут получить талон к специалисту-онкологу в течение месяца в Красногорске появились 23 июля на портале Takiedela в Facebook и Telegram. Пользователи писали, что к врачу не могут попасть даже те, кто стоит за учете.

"Пациенты, которые уже стоят на учете в онкологическом диспансере, могут записываться на прием к врачу-специалисту-онкологу самостоятельно. Ранее был зафиксирован технический сбой в программном обеспечении и не все пациенты могли записаться через портал госуслуг. В настоящее время неполадки устранены, и все пациенты, стоящие на диспансерном учете, могут самостоятельно записаться к врачам-специалистам", - сказали в Минздраве области.