Подмосковную свалку "Воловичи" в Коломне планируют закрыть в ноябре - декабре 2019 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Власти планируют закрыть полигон бытового мусора "Воловичи" в Коломенском городском округе Московской области в ноябре - декабре 2019 года. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Наша задача - в ноябре - декабре закрыть "Воловичи", - сказал он.

Полигон "Воловичи" - один из резонансных объектов обращения с отходами в Московской области. В 2018 году гражданские активисты, озабоченные негативным влиянием свалки на окружающую среду, пытались препятствовать его работе и организовали на месте пост наблюдения.

В июне министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин рассказал журналистам, что "Воловичи" вместе с двумя другими свалками - "Лесная" (Серпуховской округ) и "Непейно" (Дмитровский округ) - приоритетные по очереди закрытия полигоны. Они будут останавливаться по мере открытия современных комплексов переработки отходов.

Новая инфраструктура по обращению с отходами в Московской области будет включать 13 мусоросортировочных комплексов, 12 комплексов по переработке отходов (КПО) и четыре завода по термической обработке отходов (сжиганию мусора, МСЗ). Совокупный объем инвестиций в эту схему Хромушин оценивал в 160 млрд рублей. Так, стоимость четырех МСЗ - порядка 120 млрд рублей, всех КПО - около 30 млрд рублей. Мощность новой системы составит около 7 млн т мусора в год.