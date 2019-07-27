В Дмитрове переименовали железнодорожную станцию в честь ветерана ВОВ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Железнодорожную станцию в Дмитровском городском округе Подмосковья переименовали в честь работницы железной дороги, ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерство физической культуры и спорта Московской области.

"27 июля в подмосковном Дмитрове открыли железнодорожную станцию 75-км Савеловского направления. Ранее платформе было присвоено имя работницы железной дороги, ветерана Великой Отечественной войны - Марии Барсученко. Изменение о переименовании вступают в силу с сегодняшнего дня. В торжественной церемонии открытия обновленной платформы принял участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с инициативой переименования выступили волонтеры спортивного движения "Живу спортом".

Во время Великой Отечественной войны Барсученко работала стрелочницей в Дмитрове. На тот момент Барсученко было всего 20 лет. За свою отвагу стрелочница была награждена Орденом Красной Звезды.