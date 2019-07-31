Около 350 дорожных камер начали фиксировать нарушения мотоциклистов в Подмосковье

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порядка 350 комплексов фото- и видеофиксации, расположенных на дорогах Московской области, начали фиксировать нарушения мотоциклистов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения с участием мотоциклистов развернули 150 существующих и установили 200 стационарных комплексов фото- и видеофиксации по направлению движения потока. Это позволит фиксировать нарушения водителей всех видов транспорта на трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-9 "Балтия", а также Пятницком, Волоколамском, Щелковском и Носовихинском шоссе", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного движения региона Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что с апреля по июнь текущего года в Подмосковье зафиксировано почти 90 ДТП с участием мотоциклов, в которых погибло 13 человек и ранено 84 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество ДТП и раненых выросло на 14% и на 15% соответственно, но при этом погибших стало меньше на 19%.

Отмечается, что в Московской области функционируют более 1,3 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фото- и видеофиксации.