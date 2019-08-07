Более 200 человек погибли на пожарах в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. В Подмосковье за полгода на пожарах погибли 215 человек, еще 230 получили травмы. Об этом на заседании коллегии ГУ МЧС России по Московской области сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Виктор Сергеев.

"За шесть месяцев текущего года на территории Московской области произошло 19 тыс. 857 пожаров. Погибли 215 человек, 230 получили травмы. Наиболее осложнена обстановка с гибелью людей на пожарах в городском округе Мытищи, где в этом году погибли 11 человек, в городских округах Орехово-Зуево и Ликино-Дулево - 13 человек, в городских округах Лобня и Долгопрудный - семь человек, в городском округе Коломна погибли шесть человек", - сообщил он. По его данным, ущерб от пожаров составил 478,7 млн рублей.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, органами Госпожнадзора было организовано и проведено более 2 тыс. плановых и 2,6 тыс. внеплановых проверок на предмет соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований пожарной безопасности на эксплуатируемых объектах.

"По результатам проведенных проверок выявлено 24 тыс. 437 нарушений требований пожарной безопасности, более 22 тыс. из которых устранено. Возбуждено 4,2 тыс. административных дел в отношении физических и юридических лиц, наложено штрафов на 43 млн 748 тыс. рублей", - сказал Сергеев.