Более 105 тыс. первоклассников пойдут в подмосковные школы в новом учебном году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 105 тыс. детей в Московской области пойдут в первые классы в сентябре 2019 года, количество первоклассников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба первого зампреда правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В этом году впервые за парты подмосковных школ сядут свыше 105 тыс. первоклассников, это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году, когда в первый класс пришли более 95 тыс. ребят", - приводятся в сообщении слова министра.

Она добавила, что всего в этом году в школы пойдут более 900 тыс. учеников. Занятия в образовательных учреждениях начнутся 2 сентября.

"Московская область занимает второе место по количеству учеников среди всех субъектов России. Мы готовимся к учебному году с особой ответственностью: все образовательные учреждения прошли проверку на безопасность. Заканчиваются ремонты школ и детских садов, также в регионе откроются несколько совершенно новых учреждений", - цитирует пресс-служба Забралову.