Слет выпускников детских домов пройдет 29 и 30 августа в Рузе

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Слет "Право на успех" соберет более 100 выпускников подмосковных детских домов прошлых лет и нынешних. Встреча состоится 29 и 30 августа на площадке учебно-реабилитационного молодежного центра Российского государственного социального университета (РГСУ) в Рузе, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Московской области.

"Более 100 выпускников примут участие в слете выпускников детских домов Московской области "Право на успех", который пройдет 29-30 августа на базе учебно-реабилитационного центра РГСУ в Рузе. Каждому из ребят представится уникальная возможность рассказать о своих успехах, поделиться опытом самостоятельной жизни", - говорится в сообщении.

"Мероприятие проходит уже третий год подряд <...> Выпускники могут встретиться с известными деятелями культуры, искусства, спорта и успешными представителями крупных российских компаний и бизнеса. Также для ребят будут организованы тренинги, интерактивные и деловые игры, концертная программа", - цитирует пресс-служба министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.

Детские дома Московской области в 2019 году выпустили 69 воспитанников. Из них 10% поступили в высшие учебные заведения, 81% - в колледжи, а 9% продолжат обучение в 10 классе.