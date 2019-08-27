Природный парк "Журавлиный край" появится в Подмосковье

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать первый в регионе природный парк "Журавлиный край", в его состав войдут 11 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"В Минэкологии началась подготовка к созданию первого в Подмосковье природного парка "Журавлиный край" <...> ООПТ будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов", - говорится в сообщении.

Как отметил зампредседателя правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, площадь природного парка составит около 75 тыс. га. "В состав его войдут 11 существующих ООПТ, в том числе знаменитая "Журавлиная родина". Цель создания парка - сохранить в неприкосновенности уникальные экосистемы Верхневолжской низменности, места массовых миграционных скоплений и гнездования охраняемых видов птиц и местообитания других редких животных", - приводятся его слова в сообщении.

Он отметил, что планируется провести комплексное обследование территории проектируемого парка. В природный парк войдут ООПТ "Журавлиная родина", "Маклаковский", "Озеро Золотая Вешка и прилегающие леса", "Дубненский левобережный заказник", "Озеро Заболотское и его окрестности", "Большое и Малое Туголянские озера", "Леса и болота в кв. 108, 109 Веригинского лесничества", "Комплекс сырых лесов и лесных болот", "Переходное болото в Торгашинском лесничестве и прилегающие леса", "Константиновские черноольшаники", "Дубненская колония серых цапель".

В Подмосковье около 250 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Минэкологии региона ведет работу по организации 17 новых ООПТ.