Власти Подмосковья допускают необходимость субсидирования бизнеса в сфере экотуризма

ХИМКИ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Власти Московской области допускают необходимость предоставления субсидии бизнесу, который развивает экологический туризм на природных территориях региона. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Московской области Дмитрий Куракин.

На особо охраняемых территориях нельзя возводить капитальные сооружения, прокладывать дороги и инженерные сети. В итоге расходы на организацию бизнеса увеличиваются и делают непривлекательным для крупных игроков развитие экологического туризма.

"Когда бизнесу предлагаешь что-то бесплатно, он говорит: "Спасибо, не надо". Это показатель, что они для себя не видят здесь доходной базы. В этом случае единственный вариант решения проблемы - субсидировать этот бизнес, покрывать разницу между их доходами и расходами, которые необходимы для ведения деятельности. Я думаю, что как только мы к этому готовы будем, мы найдем несколько проектов, которые могут быть осуществлены", - сказал Куракин, отвечая на вопрос о развитии бизнеса в сфере экотуризма в Подмосковье.

Он напомнил, что строгие запреты на посещение особо охраняемых природных территорий зачастую приводят к обратному эффекту, поэтому нужно организовывать мероприятия на природных территориях, которые не вредили бы окружающей среде.

"Партнерство нужно не с малыми предпринимателями на уровне районов, как это сейчас происходит. Нам нужны крупные инфраструктурные операторы", - добавил Куракин.

По данным пресс-службы зампредседателя правительства региона, в Московской области существуют 248 особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 200 тыс. га: 163 природных заказника, 81 памятник природы, три прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект.