{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей

Власти региона проводят консультации со специалистами для решения проблемы

ХИМКИ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

"Могу подтвердить факт: действительно огромное количество сообщений от лесников из наших лесничеств, что аномалия в некоторых районах, и не единицы, а сотни даже этих особей, клубки змей. Мы пока не готовы ответить на вопрос, как решать [эту проблему]. Мы сейчас консультируемся со специалистами в этой области, что нам делать, и к какому-то решению мы придем", - сказал он.

Теги
Россия
Власти Подмосковья допускают необходимость субсидирования бизнеса в сфере экотуризма
Министр экологии Московской области Дмитрий Куракин отметил, что на природных территориях нужно организовывать такие мероприятия, которые не вредили бы окружающей среде
Читать полностью