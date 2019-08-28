В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей

ХИМКИ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

"Могу подтвердить факт: действительно огромное количество сообщений от лесников из наших лесничеств, что аномалия в некоторых районах, и не единицы, а сотни даже этих особей, клубки змей. Мы пока не готовы ответить на вопрос, как решать [эту проблему]. Мы сейчас консультируемся со специалистами в этой области, что нам делать, и к какому-то решению мы придем", - сказал он.