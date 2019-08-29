Стоимость школьной формы для младших классов в Подмосковье составит около 5 тыс. рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Покупка школьной формы в Подмосковье обойдется родителям учеников младших классов в среднем в 5 тыс. рублей, рюкзак и канцелярские принадлежности можно приобрести примерно за 2 тыс. рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Школьная форма и спортивный костюм обойдется в этом году жителям Подмосковья в среднем в 4,9 тыс. рублей на одного мальчика <...> Собрать в школу девочку в среднем можно за 4,8 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Для мальчика в стоимость комплекта включены: рубашка за 500 рублей, брюки за 900 рублей, джемпер за 600 рублей, ботинки стоимостью 1,2 тыс. рублей и четыре пары носков за 250 рублей. Приобрести для девочки блузку можно за 600 рублей, джемпер - за 550 рублей, юбку - за 750 рублей и две пары колготок - за 350 рублей. Спортивный костюм для детей можно купить в регионе за 450 рублей, а цена кроссовок составляет около 1 тыс. рублей.

Как пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении, речь идет о стоимости формы для учеников младших классов.

"Еще одна статья расходов родителей - покупка канцелярских принадлежностей: тетради, ручки, набор для творчества (альбом, кисточки, краски), пенал, линейки, ластик, простые и цветные карандаши, дневник. Приобретение такого набора обойдется родителям в среднем в 1,2 тыс. рублей. Рюкзак для школьника в Подмосковье можно приобрести по цене от 950 рублей, мешок для сменной обуви - от 250 рублей", - отмечается в сообщении.

Ранее первый зампредседателя правительства Московской области - министр образования Ольга Забралова сообщила, что в Московской области функционируют более 1,5 тыс. школ. В новом учебном году за парты сядут свыше 900 тыс. человек, из них около 105 тыс. - первоклассники.