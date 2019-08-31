Музей современного искусства под открытым небом открывается в Одинцове

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый в России музей современного искусства под открытым небом откроется в подмосковном городе Одинцово в субботу в рамках Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis "Культурный код", на торжественном мероприятии ожидается порядка 15 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления социальных коммуникаций Московской области.

"31 августа в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа состоится открытие музея под открытым небом. Событие станет финалом Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis "Культурный код", который сейчас проходит в подмосковном Одинцове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля уже были созданы художественные работы на 15 фасадах многоэтажных зданий и трех фасадах школ. Еще 18 художников работают над нанесением нескольких рисунков. Для гостей фестиваля организованы бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы со знаменитыми художниками, а также выставки фотографий работ и иллюстраций участников.

"В открытии музея под открытым небом 31 августа в одинцовской Трехгорке, по предварительным данным, примут участие порядка 15 тыс. человек. Это мероприятие важно для всей страны, потому что ни в одном регионе у нас нет такого музея. Это будет первый в истории страны музей под открытым небом, полностью консолидированный в среду обитания", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой.

Фестиваль "Культурный код" получил в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis президентский грант в размере 9,4 млн рублей. Он является социально значимым проектом, направленным на создание культурной достопримечательности с помощью современного искусства на территории Подмосковья и обмен опытом участников из Московской области с зарубежными специалистами.