Более 4 тыс. сотрудников полиции обеспечат безопасность на выборах в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. сотрудников МВД обеспечат безопасность 8 сентбяря, в день выборов в советы депутатов муниципальных образований Московской области. Всего для обеспечения охраны и безопасности будут задействованы более 6,4 тыс. человек, сообщил в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии Подмосковья Илья Березкин.

"У нас будет задействовано дополнительно к нашим 13 тыс. сотрудникам избирательной системы еще как минимум 31 прокурор, более 4 тыс. сотрудников МВД, почти 300 сотрудников Росгвардии, ГИБДД в количестве 572 человек", - сказал Березкин.

Он добавил, что к обеспечению безопасности также будут привлечены кинологи, сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП), народные дружинники. Всего по данным Мособлизбиркома для обеспечения охраны и безопасности будет задействовано 6,4 тыс. человек.

Также Березкин отметил, что все избирательные участки будут оснащены ручными металлодетекторами, будут установлены свыше 300 арок металлоискателя.

По данным избирательной комиссии Подмосковья, около 2,5 тыс. кандидатов примут участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований Московской области.