Расширение Носовихинского шоссе в Подмосковье начнут проектировать в 2019 году

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области вернулись к планам расширить Носовихинского шоссе, работы начнут проектировать в 2019 году. Об этом сообщил во вторник журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, отвечая на вопрос ТАСС.

Носовихинское шоссе - одна из самых загруженных вылетных магистралей Московской области, она ведет из Реутово через Балашихинский городской округ в Богородский округ. Сейчас дорога двухполосная, на ней собираются пробки практически круглосуточно. Возможность расширения трассы рассматривалась в начале 2010-х годов, однако вопрос "подвис" из-за плотной застройки в придорожной полосе магистрали.

"Мы в этом году начнем проектирование реконструкции Носовихинского шоссе. Планируем завершить проектные работы к концу следующего года. Точную сумму строительства до окончания проектных работ назвать не смогу. [Реконструкция предполагает] расширение, по крайней мере, с двух до четырех полос", - сказал Гержик.

Он отметил, что реконструкция этого шоссе сложна из-за необходимости изъятий участков под строительство дороги и компенсаций собственникам.