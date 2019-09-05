Более 100 человек пострадали в Подмосковье от укусов змей с начала года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 жителей Московской области обратились за медпомощью после укуса гадюк с начала года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала 2019 года за помощью в медицинские организации региона из-за укуса гадюки обратились 113 человек. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Больше всего пострадавших - на востоке Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой.

Министр пояснила, что при отсутствии аллергии укус гадюки не смертелен для человека.

"Тем не менее если гадюка все-таки укусила, не рекомендуется высасывать яд из раны, поскольку можно занести инфекцию. Следует принять антигистаминный препарат, обездвижить конечность с укусом, а самого пострадавшего в экстренном порядке доставить в травмпункт", - добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин сообщил, что на лесных территориях Московской области в текущем году зафиксировали аномальный рост популяции змей.