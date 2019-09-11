Около 30 перекрестков на дорогах Подмосковья модернизируют до конца года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Работы по улучшению транспортной ситуации проведут на 26 перекрестках в 13 муниципалитетах Подмосковья до конца года, во время проводимых работ запланировано обустройство дополнительных поворотных полос и организация кругового движения. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В рамках реализации проекта "Быстрые решения" на территории Московской области продолжаются работы на 22 перекрестках. На дорогах идет обустройство дополнительных поворотных и переходно-скоростных полос, организация кругового движения и заездных карманов <...> Всего до конца 2019 года транспортную ситуацию улучшат на 26 перекрестках в 13 подмосковных городах для полумиллиона жителей", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик, слова которого цитирует пресс-служба, перекрестки выбраны по результатам обследований и предложений жителей.

"Работы проведут по проекту "Быстрые решения", который включает локальные мероприятия, позволяющие в короткие сроки разгрузить проблемные участки - ликвидировать заторы и сократить время в пробке в среднем на 30 минут, а также снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Организация кругового движения на перекрестках на 70% снизит количество ДТП с летальным исходом", - добавил министр.

В пресс-службе добавили, что проект "Быстрые решения" реализуется в Московской области с 2018 года. В прошлом году мероприятия в рамках проекта были проведены на 80 перекрестках.