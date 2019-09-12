Самовыдвиженцы на выборах в Подмосковье получили 11% мандатов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Самовыдвиженцы на прошедших 8 сентября муниципальных выборах в Московской области получили 65 из 584 мандатов. Об этом в четверг заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В четверг Березкин представил в Мособлдуме окончательные результаты выборных кампаний Подмосковья, прошедших в единый день голосования 8 сентября. Они были несколько скорректированы по числу мандатов относительно представленных Мособлизбиркомом 9 сентября. Однако большинство депутатских кресел все равно осталось за членами партии "Единая Россия".

"584 мандата распределились следующим образом: "Единая Россия" набрала 309 мандатов, Коммунистическая партия России - 88 мандатов, партия ЛДПР - 34 мандата, Справедливая Россия - 60 мандатов. Самовыдвиженцы у нас получили 65 мандатов, иные внепарламентские партии получили 28 мандатов", - сказал Березкин.

Он добавил, что возможностью надомного голосования воспользовались примерно 30,2 тыс. человек.

Выборы в Подмосковье 8 сентября в единый день голосования состоялись в 31 муниципальном образовании, по их итогам были разыграны 584 мандата. За прозрачностью процесса следили около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивали свыше 6,4 тыс. человек. Всего на выборах могли проголосовать более 2 млн избирателей, явка в среднем в области составила 23,63%.