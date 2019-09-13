Дорожники восстановили движение на трассе А-107, где обрушился мост

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ГК "Автодор" восстановила движение по трассе А-107 в Подмосковье, где около 01:00 мск в районе Селятино обрушился пешеходный мост. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Оперативные службы завершили работы по ликвидации последствий ДТП на 2 км участка от Киевского до Минского шоссе трассы А-107 "ММК" в Московской области. Дорожники убрали конструкцию надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелых кранов, что позволило открыть движение в обоих направлениях в 11:40 по местному времени", - сказал собеседник агентства.

В компании пояснили, что переход обрушился после того, как в его опору врезался грузовой автомобиль. По данным МЧС и компании, никто не пострадал.