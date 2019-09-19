Власти установят на дорогах Подмосковья 1,5 тыс. "лежачих полицейских" до 15 ноября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области приняли решение об установке на дорогах 1,5 тыс. искусственных неровностей до 15 ноября. При этом число установленных "лежачих полицейских" в этом году возрастет в восемь раз по сравнению с количеством возведенных в 2018 году, сообщил в четверг журналистам начальник управления организации парковочного пространства, эвакуации и администрирования Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

"Мы в этом году объявили программу "Успокоения движения в Московской области", и на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья до 15 ноября будет установлено 1,5 тыс. искусственных дорожных неровностей. Количество по сравнению с прошлым годом возросло в восемь раз. Мы вместе с сотрудниками ГИБДД проанализировали максимально аварийные территории. В следующем году мы планируем эту программу увеличить вдвое. Если в этом году мы планируем установку в крупных городах, то в следующем году мы планируем установку в населенных пунктах", - сказал он, добавив, что в этом году более 350 пешеходных переходов будут приведены в нормативное состояние.

Щулепников добавил, что все мероприятия выполняются с целью снижения смертности, основной задачей властей является снижение этих показателей в результате ДТП в 3,5 раза к 2024 году.

Всего на территории Московской области проходит 46 тыс. км дорог федерального и регионального уровней.