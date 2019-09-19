Более 50 машин для доставки пожилых людей из сел в поликлиники закупили в Подмосковье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 50 машин для доставки в поликлиники жителей сельской местности старше 65 лет закупили в Московской области, с их помощью в 2020 году пенсионеров будут перевозить в медучреждения для проведения обследований. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" в Подмосковье приобрели 54 машины для доставки пожилых жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в поликлиники для проведения скрининга, начиная с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, всего в Московской области проживает свыше 2 млн пожилых граждан, из них старше 65 лет более 1,1 млн человек. Свыше 229 тысяч из них проживают в сельской местности.

"Для каждой машины мы сформируем специальные мобильные бригады, в которые войдут социальные и медицинские работники. Такие мобильные бригады начнут свою работу уже в этом году и будут обслуживать пожилых жителей, проживающих в сельской местности", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.