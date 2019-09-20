Власти Подмосковья планируют запустить экскурсии для старшего поколения по всему региону

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют организовать автобусные экскурсии по достопримечательностям региона для пожилых жителей по всему Подмосковью, ранее такие экскурсии начали проводить в Химках. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Мы увидели большой запрос от пенсионеров, старшего поколения - посещать знаковые подмосковные места, музеи, узнавать новое, знакомиться и общаться. И мы вводим такую практику, новатором явились Химки, глава арендовал современный автобус. Сегодня запись на подобного рода экскурсии чуть ли не на полгода вперед. Этот проект мы запускаем по всему Подмосковью, такую практику будем внедрять в других городах, где есть запросы", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Проект "Добробус", в рамках которого проводятся автобусные экскурсии для пожилых жителей, стартовал в Химках в рамках программы "Активное долголетие". Бесплатные экскурсии по туристическим местам Подмосковья из Химок проходят шесть раз в неделю. В автобусе можно посмотреть телевизор, предусмотрено питание. Он также оснащен туалетом. На протяжении всего путешествия пенсионеров сопровождает медработник.

В пресс-службе добавили, что в рамках программы "Активное долголетие" для пожилых жителей региона также работают компьютерные курсы, кружки по интересам, организовывают спортивные и культурные мероприятия.