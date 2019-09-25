В Подмосковье планируют увеличить расходы на экологию почти на 18 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы планируют увеличить расходы бюджета региона на экологию, в том числе на новую систему обращения с мусором, на 18 млрд рублей в 2019 году. Соответствующие поправки в закон о бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов будут рассмотрены в четверг, 26 сентября, в региональном парламенте.

"Планируется доходы бюджета Московской области увеличить в 2019 году на 27,9 млрд рублей, на столько же увеличатся и расходы. Большая часть средств будет направлена на экологию: мы планируем увеличить расходы на программу "Экология и окружающая среда Подмосковья" более чем на 17,8 млрд рублей, из них большая часть пойдет на реализацию подпрограммы по обращению с ТКО", - цитирует пресс-служба Мособлдумы председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

Также 335 млн рублей направят на погашение долгов в муниципалитетах перед ресурсоснабжающими организациями за газоснабжение. Обострение этой проблемы привело к отключениям горячей воды в некоторых районах Подмосковья в 2019 году.

Сверх этого планируется увеличить расходы на здравоохранение, образование и социальную помощь, строительство инженерной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и молодежной политики.

С учетом апрельских поправок, доходы казны Московской области на 2019 год сейчас составляют 550,8 млрд рублей, расходы - 657,6 млрд рублей.