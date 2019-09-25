Около 90% звонков о помощи от жителей Подмосковья принимает Система-112

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Обращение жителей Подмосковья к мобильному приложению Системы-112 с просьбой о помощи достигло 90%, сообщил в среду журналистам начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

"В 2019 году мы фиксируем пиковую нагрузку на Систему-112. Порядка 690 тыс. звонков с начала года. Примерно 60% вызовов приходится на службу скорой медицинской помощи, около 26% на службу полиции, более 3% на пожарные и газовые службы, остальные вызовы приходятся на лесное хозяйство, службу "антитеррор", - сказал Самолевский.

Жители Московской области теперь смогут оперативно получать смс-оповещение о статусе бригады скорой медицинской помощи, о ее местоположении и времени прибытия к заявителю. В свою очередь по системе геопозиционирования Система-112 определяет место, откуда был звонок, или может найти человека, в случае, если он не знает адрес.

"Сейчас мы тестируем новую технологию поиска пропавших или заблудившихся людей, которая позволит в радиусе до 10-15 м определять местонахождение человека, особенно это важно в лесах. Спасателями и добровольцами из лесов области за 2019 год было выведено более 1 тыс. заблудившихся, 125 из них дети. На 26% сократилось число погибших по сравнению с прошлым годом", - отметил начальник управления.

Совместно со службой безопасности дорожного движения Подмосковья в Красногорске проходит пилотный проект с привлечением общественных организаций, консультирующих граждан, как поступить в случае ДТП и как обезопасить себя на дорогах. В дальнейшем этот опыт планируется распространить на весь регион.

Для удобства жителей разработано несколько способов обращения за помощью в Систему-112: набрать номер 112 по телефону, отправить смс на короткий номер "112" через мобильное приложение "112 МО" и с помощью программы Skype (для глухих и слабослышащих), набрав имя абонента "help112mo". Все звонки и смс-оповещения бесплатные. Система-112 Московской области была введена в эксплуатацию в 2015 году. Это комплексная система спасения людей, требующая реагирования сразу нескольких экстренных служб. Она является самой масштабной на территории области. В работе системы задействовано более 3,6 тыс. специалистов различных профессий.