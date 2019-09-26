Камеры с фиксацией средней скорости установили на семи участках дорог в Подмосковье

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комплексы фотовидеофиксации средней скорости движения автомобилей установили на семи участках четырех федеральных дорог. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области стационарные комплексы фотовидеофиксации начали определять среднюю скорость движения еще на семи участках автодорог <...> Таким образом, в настоящий момент фиксация средней скорости введена на 17 участках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплексы установили на М-3 "Украина" с 81,5 по 84,3 км, М-5 "Урал" с 41,9 по 40,3 км, М-8 "Холмогоры" с 19,1 по 16,9 км и с 24,3 по 26,8 км, а также в обратном направлении с 26,8 по 24,3 км, М-2 "Крым" по двум направлениям: с 62 по 63,9 км и обратно.

В пресс-службе пояснили, что комплексы фиксируют порог превышения скорости в 20 км/ч от начала и до конца участка.

"Мы рассчитываем, что эти меры позволят снизить аварийность данных участков вдвое. При выборе мест перенастройки камер учитывается аварийность, отсутствие разного скоростного режима на участке, отсутствие пересечения в одном уровне регулируемых и нерегулируемых перекрестков и наличие наземных пешеходных переходов и светофоров", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В ведомстве напомнили, что на дорогах Подмосковья функционируют свыше 1,2 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.