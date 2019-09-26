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Новое общежитие на 600 мест появится у подмосковного университета "Дубна" в 2022 году

По проекту будут построены два пятиэтажных корпуса, которые соединит надземный переход

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Новое общежитие университета "Дубна" на 600 мест планируется построить в Московской области к сентябрю 2022 года, на строительные работы власти региона выделили 600 млн рублей. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Был большой запрос на общежитие, сейчас мы приступили к его проектированию. Выделили 600 млн [рублей], чтобы ребята могли чувствовать себя комфортно, проходя обучение в этом высшем учебном заведении. Я очень надеюсь, что мы своевременно приступим к строительству", - сказал губернатор.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, новое общежитие университета "Дубна" будет рассчитано на 600 мест. Проект предусматривает возведение двух пятиэтажных корпусов, соединенных надземным переходом

Как пояснила в эфире первый зампредседателя правительства - министр образования Подмосковья Ольга Забралова, до конца 2020 года планируется провести проектирование здания общежития, в 2021 году планируется приступить к строительству.

"Первого сентября 2022 года мы уже будем готовы к открытию", - добавила Забралова.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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