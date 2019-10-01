Пять муниципалитетов Подмосковья опаздывают с подготовкой техники для уборки снега

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пять муниципалитетов Московской области опаздывают с подготовкой техники к уборке снега этой зимой, сообщил во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин в ходе заседания областного правительства.

"Пять муниципальных образований: Волоколамск, Красноармейск, Можайск, Павловский Посад и Руза - это там, где техника не готова. Мы прогнозируем, если смотрим на перспективу, что для этих муниципалитетов зима наступит неожиданно, чего мы допустить не можем. Просим глав под персональный контроль взять по этим муниципальным образованиям готовность техники на личный контроль", - сказал он.

Хромушин пояснил, что в ходе проверки готовности оценивалось наличие техники, топлива для него и реагентов.

Он также отметил, что пять муниципалитетов имеют проблемы с подготовкой мест для складирования снега. "Главам Королева, Красноармейска, Протвино, Истры, Люберец надо в кратчайшее время определить места для складирования снега", - добавил Хромушин.