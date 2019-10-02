Рабочее движение открылось на новом путепроводе в Реутове

РЕУТОВ /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Московский области Андрей Воробьев открыл рабочее движение по новому путепроводу на 16 километре Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) в городском округе Реутов, новый дорожный объект обеспечит транспортную связь между Носовихинским и Горьковским шоссе.

"Понимая, что огромное количество людей стоит в пробках, и просто не могут ни пешеходы, ни водители пересечь железнодорожные пути, интенсивность по которым каждый год росла, была принята большая программа. Переезд, который мы сегодня в Реутове открываем, это уже 28 переезд по этой комплексной программе. <...> Этот переезд сдается на три, а, может быть, даже на четыре месяца раньше сроков", - сказал Воробьев после открытия движения.

Он отметил, что в конце октября планируется запустить движение по новому путепроводу в Балашихе.

"Объект, по которому открыли движение, он строился в рекордно сжатые сроки, раньше тех сроков, которые были предусмотрены контрактом <...> Объект стоимостью порядка 2 млрд рублей", - сказал журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Как отмечается в справочном материале, строительство путепровода началось в ноябре 2017 года. Дорожный объект позволил ликвидировать одноуровневый железнодорожный переезд и обеспечил транспортную связь между Носовихинским и Горьковским шоссе. Также новая дорога связала северную и южную части городского округа.

Путепровод имеет четыре полосы и длину свыше 280 м. Общая протяженность путепровода с подходами, включая построенную магистральную улицу в створе улицы Транспортной, составляет около 1,2 км. Проект реализован в рамках госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с финансированием из дорожного фонда области.

В новость были внесены изменения (12:26 время мск) — добавлен комментарий министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.