Двенадцать музеев Подмосковья будут работать бесплатно в честь 90-летия области

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московская область отметит в четверг 90-летие со дня образования. По этому случаю двенадцать музеев области будут работать бесплатно для посетителей.

"Третьего октября 2019 года 12 государственных музеев Московской области станут участниками акции "День открытых дверей", приуроченной к 90-летию Московской области <…> [Посещение] бесплатное", - сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Бесплатно в этот день можно будет попасть в Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", музей-заповедник П. И. Чайковского, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, "Зарайский кремль", музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово", Военно-технический музей, Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф. И. Тютчева", Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Например, в "Новом Иерусалиме" будет выставка работ русских живописцев "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья": на ней можно будет посмотреть полотна Ивана Айвазовского, Натальи Гончаровой, Михаила Нестерова, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Ивана Шишкина, Роберта Фалька, Константина Горбатова, Василия Поленова, Алексея и Константина Коровиных, Филиппа Малявина, которые впервые будут собраны в одном месте.