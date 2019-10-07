В Подмосковье обследуют на заболевание туберкулезом свыше 110 тыс. коров

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 110 тыс. голов крупного рогатого скота проверят в Московской области в целях недопущения заболевания животных туберкулезом, в понедельник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Диагностика крупного рогатого скота началась в Подмосковье в целях недопущения заболевания животных туберкулезом <...> Начали, прежде всего, со скота тех животноводов, которые сдают молочную продукцию на рынки и в магазины <...> Хотим охватить большое поголовье дойного стада, диагностические исследования проводятся как на крупных агрокомплексах, так и небольших фермах. Планируем проверить порядка 110 тыс. голов", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

В материале отмечается, что среди мероприятий по борьбе с туберкулезом одно из ключевых мест занимает исследование животных с помощью туберкулина - средства для определения скрытых форм туберкулеза крупного рогатого скота, коз и свиней. Туберкулинизация скота проводится во всех районах и городских округах Подмосковья.

Разин добавил, что для предупреждения заражения туберкулезом нужно проводить аллергическое исследование всего поголовья с последующим удалением реагирующих на туберкулин животных, а также регулярно проводить дезинфекцию помещений.