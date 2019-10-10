Более 2,4 тыс. многодетных семей бесплатно получили земельные участки в Подмосковье

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 2,4 тыс. семей с тремя и более детьми получили бесплатно земельные участки в Подмосковье по итогам девяти месяцев текущего года, это на 1 тыс. семей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"2407 семей с тремя и более детьми получили бесплатные земельные участки по итогам девяти месяцев работы муниципальных образований Подмосковья в части обеспечения многодетных семей землей <...> В текущем году удалось обеспечить землей на 1 тыс. семей больше, чем за аналогичный период 2018 года", - сообщает пресс-служба с ссылкой на министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

В пресс-службе добавили, что наибольшее количество предоставленных многодетным семьям земель зафиксировано в Дубне, Балашихе, Химках, Чехове и Серпухове. Министр отметил, что всего с 2011 года свыше 26 тыс. многодетных семей получили земельные участки в регионе.

"Лидерство по предоставлению многодетным семьям земли с момента действия закона (2011 год) держат городские округа Лотошинский, Ступино, Серебряные Пруды, Луховицы и Шаховская. В данных округах процент обеспечения многодетных семей близится к 100%. По количеству выданных участков лидируют городские округа Щелково, где земля передана 1573 семьям, Богородский городской округ, где обеспечено землей 1055 семей, Сергиево-Посадский, где переданы многодетным 987 участков, Дмитровский с обеспеченными 918 семьями и Раменский, где многодетные семьи получили 910 участков", - отметил Коган.

В пресс-службе добавили, что в Подмосковье уже сформировано более 2,2 тыс. участков для предоставления многодетным семьям, также свыше 2,8 тыс. участков находятся на стадии формирования.