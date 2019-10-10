Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2,4 тыс. многодетных семей бесплатно получили земельные участки в Подмосковье

Наибольшее количество предоставленных земель зафиксировано в Дубне, Балашихе, Химках, Чехове и Серпухове

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 2,4 тыс. семей с тремя и более детьми получили бесплатно земельные участки в Подмосковье по итогам девяти месяцев текущего года, это на 1 тыс. семей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"2407 семей с тремя и более детьми получили бесплатные земельные участки по итогам девяти месяцев работы муниципальных образований Подмосковья в части обеспечения многодетных семей землей <...> В текущем году удалось обеспечить землей на 1 тыс. семей больше, чем за аналогичный период 2018 года", - сообщает пресс-служба с ссылкой на министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

В пресс-службе добавили, что наибольшее количество предоставленных многодетным семьям земель зафиксировано в Дубне, Балашихе, Химках, Чехове и Серпухове. Министр отметил, что всего с 2011 года свыше 26 тыс. многодетных семей получили земельные участки в регионе.

"Лидерство по предоставлению многодетным семьям земли с момента действия закона (2011 год) держат городские округа Лотошинский, Ступино, Серебряные Пруды, Луховицы и Шаховская. В данных округах процент обеспечения многодетных семей близится к 100%. По количеству выданных участков лидируют городские округа Щелково, где земля передана 1573 семьям, Богородский городской округ, где обеспечено землей 1055 семей, Сергиево-Посадский, где переданы многодетным 987 участков, Дмитровский с обеспеченными 918 семьями и Раменский, где многодетные семьи получили 910 участков", - отметил Коган.

В пресс-службе добавили, что в Подмосковье уже сформировано более 2,2 тыс. участков для предоставления многодетным семьям, также свыше 2,8 тыс. участков находятся на стадии формирования.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Подмосковье продлят налоговые льготы для строителей дорог и пивоваров
Льготы предоставляются по налогу на имущество организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС