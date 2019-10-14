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Власти Подмосковья планируют построить более 100 детских садов к 2024 году

В этом году в регионе открылось три дошкольных учреждения - в Шатуре, Одинцове и Солнечногорске

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены построить свыше 100 детских садов на территории региона к 2024 году. За пять лет в Подмосковье возвели свыше 400 детских дошкольных учреждений, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

"За последние пять с небольшим лет мы построили порядка 410 детских садов, и до сих пор эта тема является актуальной для Подмосковья. Нам нужно где-то еще минимум 100-120 детских садов (построить к 2024 году) для того, чтобы решить проблему в Московской области", - цитирует в понедельник слова Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В материале пресс-службы сообщается, что в этом году в рамках нацпроекта "Демография" в Подмосковье введены три из 11 детсадов - в Шатуре, Одинцове и Солнечногорске. До конца года планируется сдать два детских сада, а весной следующего года - еще шесть.

Также в пресс-службе пояснили, что по нацпроекту "Здравоохранение" в Подмосковье предусмотрена закупка восьми передвижных медицинских комплексов за счет федерального бюджета - оборудование будет поставлено до конца года. Кроме того, в ноябре в сосудистые центры Подмосковья поступят 180 единиц медоборудования, а в детские поликлиники - около 60. Также планируется закупка более 100 единиц техники в учреждения, оказывающие помощь онкологическим больным.

В материале добавляется, что на этот год в регионе запланировано строительство 14 фельдшерско-акушерских пунктов, а в 2020 году будет построена областная детская больница на 420 мест в Красногорске.

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Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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