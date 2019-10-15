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Около 4,5 тыс. единиц техники обеспечат уборку дорог в Подмосковье зимой

Власти региона отметили, что сейчас готовность техники превышает 90%

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Порядка 4,5 тыс. единиц дорожной техники обеспечат уборку дорог в Подмосковье в зимний период, готовность техники в настоящий момент составляет более 90%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

"Работу на региональной и муниципальной дорожной сети Московской области в зимний период будут обеспечивать порядка 4,5 тыс. единиц дорожной техники. На сегодняшний момент техника готова на 93% и никаких сомнений, что мы обеспечим работу в надлежащее время в нужном месте", - сказал журналистам Гержик.

В ходе заседания регионального правительства министр отметил, что в текущий сезон в Подмосковье для уборки тротуаров закупили 40 единиц техники.

"Мы посмотрели, в чем была проблема. У нас за последние три года более чем на 400 км или на 26% увеличилась протяженность тротуаров в Московской области. Мы каждый год делаем все больше и больше, понятно, что это дело нужно содержать, убирать, поэтому по этой технике мы обратились за отдельной субсидией", - сказал Гержик в ходе заседания правительства Подмосковья, добавив, что часть новой техники выйдет на уборку до нового года.

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