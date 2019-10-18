Власти Подмосковья повысили расчет генерируемого объема мусора до 6 млн тонн в год

КОЛОМНА /Московская область/, 18 октября. /ТАСС/. Власти Московской области повысили расчет объема коммунального мусора, который регион генерирует самостоятельно, с 4 до 6 млн тонн в год, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"У нас была часть серого мусора, которая не входила в территориальную схему <…> Вместе с московским [мусором] будет 11 млн тонн: 6 млн тонн с лишним наших и 4 млн тонн с лишним - Москвы <…> В первой редакции территориальной схемы Подмосковья было 13 тыс. контейнерных площадок. Сейчас мы понимаем, что нужно 21 тыс. контейнерных площадок", - сказал он.

Согласно принятой в 2019 году схеме обращения с мусором Подмосковья, область генерирует ежегодно около 4 млн тонн бытовых отходов.

Хромушин добавил, что выведение части мусора из "серой" зоны привело к увеличению прогнозируемых инвестиций в объекты обращения с отходами. Так, ранее стоимость 12 возводимых в регионе комплексов обработки мусора (КПО) оценивалась в 30-40 млрд рублей. Сегодня в Коломне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что инвесторы вложат в КПО в 2019-2020 годах $1 млрд. Таким образом, вся новая инфраструктура региона с учетом четырех мусоросжигательных заводов по 30 млрд рублей каждый будет стоить более 180 млрд рублей.

В разговоре с ТАСС Хромушин также допустил, что мощности комплексов обработки отходов могут быть увеличены под возросший объем мусора. Изначально предполагалось, что в среднем КПО в Подмосковье будет принимать 350 тыс. тонн в год. Однако изначальную мощность открытого сегодня в городском округе Коломна комплекса в 300 тыс. тонн теперь планируется увеличить до 650 тыс. тонн.