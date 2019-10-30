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Водителей предупредили о гололедице на дорогах Подмосковья в ночь на 31 октября

В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Гололедица возможна на дорогах Московской области в ночь на четверг, в связи с этимрегиональный Минтранс рекомендует автомобилистам своевременно поменять на машинах летнюю резину на зимнюю. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Вниманию автомобилистов. В ночь на 31 октября на территории Московской области ожидается снижение температуры до минус четырех градусов, возможен снег и гололедица. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов своевременно заменить автошины на соответствующие сезону", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что менять резину на автомобиле следует при среднесуточной температуре плюс пять градусов. При более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, соответственно ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.

"Все участники дорожного движения должны быть внимательными на дорогах и пешеходных переходах. Водителям рекомендуется выбирать скорость движения с учетом погодных условий, видимости и конкретной ситуации на дороге, не делать резких маневров, держать дистанцию и боковой интервал, заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам", - отмечается в релизе.

По данным Гидрометцентра РФ, в Подмосковье в среду прогнозируется температура в пределах минус двух - плюс трех градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.

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